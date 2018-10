’Vernieuwend Nederland, help het kabinet de klimaatdoelen te halen!’

Daags nadat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) met een actueel rapport kwam waaruit bleek dat het op z’n zachtst gezegd verstandig zou zijn om alle zeilen bij te zetten om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, deed het hof in Den Haag uitspraak in het hoger beroep van de klimaatzaak van Urgenda. Een bijzondere zaak van burgers tegen de staat waar ik samen met mijn oudste zoon mede-eiser ben, werd wederom nu door het hof bekrachtigd.