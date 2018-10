Scoutingleider hoort straf voor brandmerken

De kinderen werden op een scoutingkamp gebrandmerkt (archieffoto ter illustratie). Ⓒ UNSPLASH

MIDDELBURG - Een jeugdleider van een scoutinggroep in Goes zou drie kinderen hebben gebrandmerkt. Tegen hem is een celstraf van zeven maanden geëist, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank in Middelburg doet donderdag uitspraak.