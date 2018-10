VIDEO: Zeldzame kiwi geboren in Avifauna

Ⓒ Avifauna

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vogelpark Avifauna heeft een primeur: er is een kiwi geboren. Het is de eerste keer dat in Nederland een exemplaar van de zeldzame en bedreigde loopvogel is geboren en de eerste dit jaar binnen een wereldwijd fokprogramma waaraan zestien dierentuinen meedoen.