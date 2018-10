Rotterdam verwarmt huizen met waterstof

Huizen worden nu vaak warm gestookt met aardgas en daar komt het broeikasgas CO2 bij vrij. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij en daarom denken deskundigen dat deze technologie kan helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot om de afgesproken klimaatdoelen te halen.

De netbeheerders willen daarom de komende jaren ervaring opdoen met het gebruik van waterstof. De proef in Rozenburg moet ook uitwijzen hoe bewoners de andere manier van verwarmen ervaren, zo maakte Stedin, netbeheerder voor gas en elektriciteit in Zuid-Holland, donderdag bekend.

De waterstof wordt in Rozenburg geproduceerd uit groene stroom en via een apart gasnet van Stedin getransporteerd naar de 25 appartementen die meedoen aan de proef. In het ketelhuis van het complex komen twee speciale ketels die geschikt zijn voor waterstof. Die twee ketels kunnen een deel van het complex warm stoken. Daarom blijft de grote cv-ketel die de appartementen nu verwarmt ook in bedrijf.