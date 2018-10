Tumult bij rechtszaak blokkeerfriezen

LIVE-Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Douwes had in de week voorafgaand aan de intocht het Facebookevenement ’Project P’ aangemaakt en daar in een filmpje opgeroepen om bussen met anti-Zwarte Pietdemonstranten op te houden. Die zouden op 18 november naar Dokkum gaan voor een betoging bij de intocht. „Het moest een spontane, ludieke actie zijn. Ik dacht dat ik ook een demonstratie mocht houden”, aldus Douwes.

Onder meer Jerry Afriyie en Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wonen de zitting bij. Esajas heeft aangifte gedaan tegen Jenny Douwes wegens opruiing.

Man verlaat boos de rechtszaal

Een van de aanhangers van de 'blokkeer-Friezen' heeft donderdag in de rechtbank van Leeuwarden boos de zittingszaal verlaten. Hij stoorde zich aan Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet, die er op een laptop zat te werken.

Afriyie had toestemming van de parketpolitie om zijn computer te gebruiken. Daar stoorden de verdachten en hun aanhang zich aan. Het gebruik van computers of telefoons is in de rechtbanken verboden, tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven.

Douwes stapt over op Fries

Douwes sprak aanvankelijk in het Nederlands, maar ging al snel over in het Fries. Haar aanhang in de zaal, waaronder medeverdachten, reageerden met applaus. Ook toen ze opmerkte dat burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel - waar Dokkum onder valt - niet goed heeft gehandeld, klonk er applaus. „Ik snap niet dat zij toestond dat de demonstranten met een megafoon tussen de kinderen mochten.” Naar eigen zeggen was Douwes vooral ongerust over de veiligheid. „Ze zouden onder meer knuppels meenemen. Deze groep is niet zo vreedzaam als zij zegt. Telkens loopt een demonstratie uit de hand.”

’Jenny d’Arc’ of ’extreem-rechtse ophitser’

De 34 Friezen die ervan worden verdacht dat ze vorig jaar de A7 op de dag van de landelijke sinterklaasintocht blokkeerden, verschijnen voor de derde zittingsdag in Leeuwarden. Op dag derde dag van het proces wordt ook Jenny Douwes gehoord. Douwes werd het gezicht van de Friese ’blokkeerders’.

Medestanders noemen haar gekscherend ’Jenny d’Arc’. Tegenstanders zien haar als een ’extreem-rechtse ophitser’.

Actievoerders parkeerden hun auto’s vorig jaar voorafgaand de intocht van sinterklaas op de snelweg ter hoogte van Oudehaske. Daardoor konden drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar Sinterklaas voet aan land zou zetten. De betoging tegen Zwarte Piet ging uiteindelijk niet door na een noodbevel.

„Een verschil van mening geeft je géén vrijbrief om het recht in eigen hand te nemen. Vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren moet worden beschermd”, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Gevaarlijke situatie

Volgens het OM veroorzaakten de Friese actievoerders een gevaarlijke situatie.

De rechtbank in Leeuwarden verwacht grote belangstelling voor de zaak. Bij eerdere, niet-inhoudelijke behandelingen was dat al het geval. Toen werden buiten spandoeken getoond met teksten als ’Zwarte Piet discrimineert niet’.

