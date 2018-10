Brief 1 ’Controle overheid lachertje’

Weet u het nog? Tienduizenden Polen die via foute tussenkantoortjes onze werkloosheidsuitkeringen opstrijken. De Polen werken zes maanden in Nederland en vieren vervolgens met een WW-uitkering op zak drie maanden een royaal betaalde vakantie in Polen. Daarna begint het riedeltje weer van voren af aan: zes maanden werken, drie maanden een WW-uitkering.

Natuurlijk is het UWV niet bij machte deze fraude aan te pakken. Ze kijken al 10 jaar weg, dus wat verwacht je nu? Daadwerkelijk ingrijpen en een particulier bedrijf de klus geven lost de zaken pas echt op. Onze overheid en controle is een lachertje op alle gebieden.

P. Cammaart

