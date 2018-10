’Timmermans ongeschikt als EC-voorzitter’

De heer Timmermans ging naar de Europese Commissie om de bureaucratie en met name de vele regels aan te pakken. Is niets van terecht gekomen, integendeel... Vervolgens zou hij Polen in het gareel brengen. Maar ook dit lukte niet. En verantwoording heeft hij nooit in het openbaar afgelegd. We zien nu aan het opzijschuiven van Paul Tang en de te verwachten steun van de Nederlandse coalitie weer duidelijk waar het hier om gaat: macht! En voor Timmermans, zoals een goed socialist tegenwoordig betaamt, een zeer riant salaris en dito pensioen.

Kees Rakers, Hoofddorp