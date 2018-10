Gehandicapte in de kou dankzij Brussel

Dat stellen Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en RAI Vereniging nu Europa ons land geen ontheffing verleent om volledig elektrische bestelbussen met een gewicht van meer dan 3500 kg met een B-rijbewijs te mogen besturen.

„Dit zet de vervoerswereld volledig op zijn kop en zal ingrijpende gevolgen hebben”, voorspelt Bertho Eckhardt van KNV. „In de praktijk betekent dit dat alleen bestuurders in bezit van een busrijbewijs nog in deze busjes mogen rijden. Een onbegrijpelijk besluit, want koeriersdiensten krijgen deze ontheffing wél, maar het school- en gehandicaptenvervoer – waar veel vrijwilligers actief zijn – niet. Terwijl ze in dezelfde soort busjes rondrijden.”

Minister: ’We wilden dit voorkomen’

„Wij hebben geen enkel begrip voor dit besluit. Het staat ook nog eens haaks op het streven om zowel de klimaat- als luchtvervuilingsproblemen terug te dringen”, stelt Steven van Eijck van RAI Vereniging. „Met de introductie van volledig elektrische bestelbussen neemt het ledig gewicht van een bestelbusje door de accu’s echter met een paar honderd kilo toe, waardoor het maximaal geladen gewicht boven de 3500 kg uitkomt en dus een B-rijbewijs niet meer volstaat. Daardoor kunnen straks honderden vervoerders niet aan hun verplichtingen voldoen, omdat de meeste van de 15.000 chauffeurs geen busrijbewijs bezitten.”

KNV en RAI Vereniging dringen er daarom bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op aan om de problematiek in Brussel te bespreken en de Europese Commissie te verzoeken de tijdelijke ontheffing te verbreden naar personenvervoer. De bewindsvrouw reageert: „We hebben ons in Brussel tot het uiterste ingespannen om dit te voorkomen. Uiteindelijk is besloten dat een ontheffing voor personenvervoer er niet komt. Ik begrijp de frustratie hierover.”

Groen gas

Een van de bedrijven die worden getroffen door de maatregelen is de BIOS-groep. „Wij waren zo ongeveer het eerste bedrijf dat duurzaam ging rijden. Sinds 2014 rijden we op Schiphol al elektrisch met een grote taxivloot donkerblauwe Tesla’s. En op groen gas, met een aantal bussen. Deze bussen zijn onderhand aan vervanging toe. Het liefst zouden we dat doen met inzet van elektrische taxibussen. Maar de gewichtsproblematiek verhindert dat”, zegt Martijn van Leeuwen.

„Het wrange is dat het enige alternatief is dat we de huidige bussen (benzinemotor met gasinstallatie) vervangen door exemplaren met dieselmotoren. Dat druist natuurlijk tegen onze filosofie in, want dat is veel vervuilender”, klaagt Van Leeuwen. „Maar er is geen alternatief, want er worden geen bussen op benzinemotoren meer geproduceerd en groengasinstallaties kunnen alleen maar worden ingebouwd in voertuigen met benzinemotoren. Maar ook groen gas an sich gaat verdwijnen. Je wilt dus graag verduurzamen, ook buiten Schiphol waar we voor tal van gemeenten en instellingen rolstoelvervoer verrichten. Maar onlogische regelgeving houdt dat tegen. Jammer en onbegrijpelijk.”