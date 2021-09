Premium Het beste van De Telegraaf

Voor de derde dag op rij protesten tegen coronaregels Geweld bij lockdownrellen in Melbourne

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Een demonstrant steekt zijn middelvinger op naar agenten die de Shrine of Remembrance bewaken. Ⓒ AFP

MELBOURNE - De Australische stad Melbourne was woensdag voor de derde dag op rij het toneel van rellen. Een protest tegen de coronalockdown, de zesde inmiddels in de deelstaat Victoria, liep uit de hand, toen de demonstranten oprukten naar de Shrine of Remembrance, een monument ter nagedachtenis aan Australische oorlogsslachtoffers.