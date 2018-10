Verdachte van zware mishandeling agente voor de rechter

UTRECHT - De 21-jarige Joeri B. uit Bunschoten-Spakenburg die in maart tijdens een vechtpartij een politieagente aanviel in Amersfoort, staat donderdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling, omdat hij de politievrouw in een nekklem had gehouden.