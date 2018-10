’Dat GroenLinks het na 15 jaar nog niet snapt...’

De nieuwbakken fractievoorzitter Femke Roosma van GroenLinks in Amsterdam vindt de letters symbool staan voor ’individualisme’, zo vertelde ze gisteren in de gemeenteraad. Haar voorstel lijkt door linkse partijen én het CDA gesteund te worden.

Oud-wethouder Frits Huffnagel reageert als door een wesp gestoken. „De woorden van Femke Roosma zijn ondoordacht en onverstandig. Het is juist het tegenovergestelde van individualistisch! Die letters stralen uit: het maakt niet uit of je hier woont, werkt of de stad bezoekt: jij maakt onderdeel uit van de stad. Dat ze dat in die vijftien jaar dat de letters er staan nog niet heeft begrepen…”

’Symboolpolitiek’

VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg voelt niets voor het plan van de linkse collega’s. „Het is symboolpolitiek waardoor geen toerist minder komt en die voorbij gaat aan de trots van de Amsterdammer”, zegt hij. „Dit zijn niet de maatregelen waarmee de mensen die op zoek zijn naar werk, die last hebben van de drukte, of die in Amsterdam op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen mee zijn geholpen.”

Frits Huffnagel voorziet bovendien meer problemen. „Veel gemeenten in de regio rond Amsterdam werken onder de paraplu ’I Amsterdam’. Muiden Castle bijvoorbeeld, of Zandvoort (Amsterdam Beach). Die gemeenten helpen de druk van toeristen in Amsterdam te verminderen. Het is dus onverstandig dit te schrappen.”

’Op museumplein tenminste ruimte’

Bovendien, zo vreest Huffnagel, gaan toeristen na het schrappen van de letters juist voor meer overlast in de stad zorgen. „Iedereen gaat naar die letters toe en maakt daar foto’s van. Ik denk dat mensen gaan rondstruinen in de stad. Het is niet zo dat er de komende jaren ineens minder toeristen komen. Ik zeg: dan kun je ze beter op het Museumplein hebben: daar is ruimte en zijn musea die nu eenmaal aantrekkingskracht hebben. Amsterdam kan zich beter richten op het weren van groepen dronken, kotsende bachelorparty’s uit bijvoorbeeld Engeland. Dáár heb je écht overlast van.”