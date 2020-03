Wijkagent zet zes jongeren ’zonder corona-besef’ huis uit

Op Twitter doet agent Hennie Wilthof zijn verhaal. „Een zestal jongeren gesproken, waren bij iemand op bezoek en zaten strak naast elkaar op de bank. Heb ze de woning uitgezet.”

Wilthof spreekt zijn verbazing uit over hoe jongeren met het coronavirus omgaan, want het was niet de eerste keer dat hij in moest grijpen. „Eerder deze week een achttal feestende jongeren op hun verantwoordelijkheid gewezen. Ongelooflijk naïef of gewoon heel dom?”