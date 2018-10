Barbiegate krijgt vervolg: vijf ’geïntimideerde en vernederde’ kinderen gaan van school

De juffen, die tijdelijk een zwangere collega vervangen, zouden de kindjes hebben ’geïntimideerd en vernederd’, zo luiden de klachten volgens RTV Rijnmond. Ouders zagen in de eerste weken van het schooljaar veranderend gedrag bij hun kinderen.

„Kinderen vertelden dat er tegen hen werd geschreeuwd. Ook wordt hen als straf eten en drinken ontzegd’’, vertelde één van de ouders tegen de nieuwszender. „Kinderen krijgen te horen dat ze vies en dom zijn. Als het werk niet af is, krijgen ze een onvoldoende.”

Sommige ouders houden hun kinderen thuis. Dat duurt nu al langer dan een week. Anderen laken de opstelling van de directie, maar brengen hun kind wel naar school. Pogingen om met de school het gesprek aan te gaan, mislukten.

Barbies en Zwarte Piet

Vorige week raakte de zaak in een stroomversnelling. Tegenover lokale media klaagden ouders over de hobby van één van de juffen: die maakte sexy Barbies en plaatste daarvan expliciete foto’s op sociale media. ’Niet normaal’, aldus de ouders. Ook de term ’kinderporno’ viel.

Ook zou één van de juffen hebben verteld over ’spionpieten die bij de kinderen langsgaan om te luisteren of ze wel braaf zijn’. Ook zou de juf dreigen dat, als kinderen thuis praten over het geschreeuw en de straffen, ze aan ouders zou ’vertellen hoe stout ze zijn’.

De zaak heeft inmiddels de aandacht van de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar. Een plan van aanpak dat moet worden besproken met ouders, zou nog steeds ’op de plank’ liggen. Gesprekken zijn tot na de herfstvakantie opgeschort.

’Dit is een hetze’

„We laten geen druk op ons uitoefenen”, reageert directeur Per Severin van RSV. „Het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind onderwijs te laten volgen. Sturen ze hun kind niet naar school, dan zij het zo.”

„Wij zijn er niet van onder de indruk (...) en gaan het niet doen zoals de ouders het willen. Er is een hetze tegen de juffrouw gevoerd. Wij zijn voor haar opgestaan.”

Het bestuur van de school staat achter de schooldirecteur, zo valt te lezen in een brief. Wel kunnen de seksueel getinte Barbies niet door de beugel. „De uitingen zijn in strijd met het socialmediaprotocol van de school. Maar dat is geen reden om haar te schorsen of over te plaatsen.”