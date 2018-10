'De schoolfotograaf retoucheerde ongevraagd het litteken van mijn dochter’

"Mijn dochter kwam vandaag uit school met de pakketjes schoolfoto’s. Je kent het vast wel, van die dichtgeplakte pakketjes waar alleen de voorste foto van te zien is. Maak je het pakket open, dan word je geacht te betalen. Mijn bloed begon te koken bij het bekijken van de foto; de schoolfoto was bewerkt met photoshop, en niet zo’n beetje ook!

LITTEKEN

Een aantal maanden geleden had mijn dochtertje haar been gebroken op wintersport. Tijdens het sleeën was ze tegen een funpark-obstakel gebotst. Naast de beenbreuk liep ze ook een flinke hoofdwond op en het litteken daarvan was nog overduidelijk aanwezig.

Een litteken wat vlak boven haar oog loopt, dwars door haar wenkbrauw. Zeker 6 centimeter. Heel vervelend. Eerst rood en goed zichtbaar, dus we behandelden het litteken tweemaal per dag met siliconengel.

TRAUMA

Buiten dat deden we niets; dat litteken zat er nu eenmaal en daar moest ze gewoon mee leren leven. Ze is nog steeds mijn prachtige dochter. Zelf doet ze er ook niet moeilijk over gelukkig. Zo draagt ze ook nog net zo makkelijk een staart waarbij haar hele gezicht duidelijk zichtbaar is.

En daar ben ik trots op! Ik ben blij dat zij niet - in ieder geval nu nog niet - rondloopt met een trauma omdat haar gezicht veranderd is. Het is ook een van de dingen die je je kind wil meegeven in het leven: dat het goed is om jezelf te verzorgen, maar dat je niet hoeft te veranderen. Zo van 'Je bent wie je bent, en je bent mooi lieverd'.

UITLEGGEN

Maar blijkbaar dacht de schoolfotograaf daar anders over. Want ik zag dat de foto’s van mijn meisje waren geretoucheerd! Zonder dat wij daar om hadden gevraagd! Het is toch van de zotte dat dat gebeurt zonder overleg?Ik kan er nog pisnijdig om worden. Hoe haalde die fotograaf het in zijn/haar hoofd om het litteken bij mijn dochter weg te halen? Waar haalde hij/zij het lef vandaan!

Hoe moest ik dit uitleggen aan mijn dochter van 5? 'Lieverd, de fotograaf vond je litteken niet zo mooi en heeft het daarom maar weggehaald'? Zoiets? Moet ik haar nu al laten kennismaken met het feit dat je blijkbaar niet goed genoeg bent als je jezelf bent?

ECHTE FOTO

Ik begrijp werkelijk niet waarom iemand dit soort acties uithaalt zonder dat vooraf te overleggen. Voor geen goud wil ik die geretoucheerde foto hebben. Alsof ze er met litteken niet mag zijn!

Het hele pakket bevatte alleen maar geretoucheerde foto’s. De echte foto van mijn dochter zat er los bij. De fotograaf had dus voor ons bepaald welke foto het mooiste was… Want daarachter hing het volledige pakket wat we konden kopen. De foto waarop ze met litteken stond, zouden wij er dan 'gratis' bij krijgen. Was die niet verkoopbaar of zo?

RETOUCHEREN

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en kan ik hier nog steeds boos om worden. Het is tegenwoordig schijnbaar 'normaal' om een schoolfoto te retoucheren. Maar als ik nu naar mijn dochter kijk, heeft ze nog steeds een litteken.

Dat hoort bij haar en zal nooit helemaal verdwijnen. Waarom zou ik dan een aangepaste schoolfoto willen hebben? Laat kinderen zijn zoals ze zijn, en bemoei je als buitenstaander NIET met het eindresultaat!"

