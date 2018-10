Armeense Hayarpi legt lot in handen politiek

Hayarpi is uitgeprocedeerd en moet na negen jaar in Nederland terug naar Armenië. In het laatste aanbod dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst haar deed, ziet ze niets, zei ze tegen het ANP. Ze zou een studievisum moeten aanvragen. Daarvoor gelden echter strenge eisen en de uitkomst is onzeker. In de tussentijd kan ze worden teruggestuurd naar Armenië. Bovendien zouden haar ouders, zusje en broertje sowieso naar hun moederland terug moeten.

In de Katwijkse kerk die het gezin heeft opgevangen, mogen ze blijven „zolang er nog uitzicht is op een oplossing”, zegt dominee Folkert Rinkema. Maar de Dienst Terugkeer & Vertrek zou hen ook daar kunnen ophalen en uitzetten. Daarom broedt Rinkema, met anderen, op een plan om met hulp van andere kerken een estafettekerkdienst te houden. Zolang de familie die dienst bijwoont, mag de DT&V ze volgens juristen niet uitzetten.

Rinkema, die tot dusver politieke uitspraken schuwde en benadrukte dat hij de overheid wil gehoorzamen, „kan dit niet meer uitleggen. Hayarpi’s vader, die in Armenië in de oppositie zat, gaat bij terugkeer de dood tegemoet. Als we hen laten gaan, kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken.”