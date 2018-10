Rutte ontvangt kopstukken bedrijfsleven

De laatste weken gaan de verwijten over en weer tussen politiek en bedrijfsleven als het bijvoorbeeld gaat om het witwasschandaal bij ING. Kamerleden spraken er schande van en een ING-topman zei juist weer dat politici hun toon moeten matigen. Het gesprek van vandaag is echter al maanden geleden gepland op verzoek van het bedrijfsleven, valt te horen aan de kant van de premier.

Onder de aanwezigen die langskomen in het Catshuis zijn in elk geval Jan Hommen van Ahold-Delhaize, Jeroen van der Veer van Philips en Hans Wijers van ING. Zij praten niet alleen over de relatie tussen politiek en bedrijfsleven maar ook over het vestigingsklimaat. Het besluit van Unilever om toch niet met het hoofdkantoor naar Nederland te komen – ondanks het eerdere voornemen om de dividendbelasting te schrappen – heeft in politiek Den Haag voor veel beroering gezorgd. Er wordt nu een bestemming gezocht voor het geld dat vrijkomt door de taks toch niet te schrappen.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer twittert daarom over het onderonsje: „En daar wordt de loper weer uitgelegd voor de old boys: we hebben twee miljard voor jullie! Kies toch eindelijk eens voor de mensen, niet voor de multinationals.”

„Rutte maakt weer de fout om achter gesloten deuren de grote bedrijven te laten vertellen waar 2 miljard naartoe moet”, stelt GL-leider Jesse Klaver. „Waar is de openbaarheid? En wie is de baas in Nederland?”

Bekijk ook: OM weigert Kamer uitleg over megaboete ING

Bekijk ook: Zo hielp ING criminelen met witwassen