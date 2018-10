Noodweer treft Sardinië

De vrouw en haar gezin zaten in een auto bij de stad Cagliari toen zij door een overstroming werden verrast. Haar man en kinderen werden gered. Verschillende mensen zijn gered door de reddingsbrigade nadat zij op daken van hun huizen waren gevlucht.

In en rond Cagliari kwam het openbare leven tot stilstand. In opdracht van de gemeente zijn scholen, parken, begraafplaatsen, musea, bibliotheken en sportfaciliteiten gesloten. De burgerbescherming heeft de hoogste stormwaarschuwing afgegeven. Een brug tussen Cagliari en Capoterra is ingestort door het wassende water.

Ook op het Italiaanse vasteland, waaronder de kustregio Ligurië en de regio Piemonte, waarschuwen de meteorologische diensten voor onweersbuien. Ondanks de hevige regenval is de situatie daar onder controle, aldus Ansa.

In het zuiden van Frankrijk was sprake van hevige regenval. Twee mensen werden woensdagavond dood gevonden in een auto bij Saint-Tropez, nadat hun voertuig door een rivier was meegesleurd.

Woensdag vielen op Mallorca en de andere Balearen, zo’n 400 kilometer ten westen van Sardinië, door noodweer zeker tien doden, onder wie een Nederlandse vrouw.