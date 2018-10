Astronauten ISS ’in goede conditie’ na noodlanding op aarde

Meteen na de noodlanding gingen reddingsdiensten naar de plaats waar de mannen geland waren. „Ze zijn daar inmiddels aangekomen en melden dat de bemanningsleden in goede conditie zijn”, zo meldt de NASA. Sterker nog: even later bleek dat ze ongedeerd zijn.

De Amerikaan Nick Hague en de Rus Aleksej Ovtsjinin waren op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn ergens in Kazachstan geland, in de buurt van de stad Dzjezkazgan. Zoals alle ruimtevaarders zijn ze uitgebreid getraind op zulke omstandigheden.

Fout

Het ging mis toen de eerste trap, waarmee de raket loskwam van de grond, moest worden losgekoppeld. Elke raket kan tot een bepaald punt na lancering de vlucht afbreken en terugkeren naar de grond.

Bekijk hier de beelden van het incident. Tekst loopt verder onder de video.

Inmiddels wordt een onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak van de gefaalde lancering. Vermoedelijk kan vandaag nog geen persconferentie worden gegeven daarover, omdat de resultaten pas later worden verwacht, zo meldt de NASA.

De Russische vicepremier Joeri Borisov heeft gezegd dat alle bemande ruimtevluchten met dit type raket worden opgeschort totdat het onderzoek naar de oorzaak van het mankement is afgerond.

Zeldzaamheid

In het ISS zitten momenteel een Duitser, een Amerikaanse en een Rus. Het is nog niet bekend of de lancering gevolgen heeft voor hun missie en hun terugkeer naar de aarde. Rusland is momenteel als enige in staat om bemanningsleden naar het ISS en terug te brengen. Eind augustus werd een klein gaatje gevonden in de wand van het Russische vaartuig waarmee de huidige bemanning naar het ISS was gegaan. Dat gaatje was mogelijk ontstaan in de raketfabriek op aarde. Het is niet bekend of er een verband is met de mislukte lancering van donderdag.

Het gebeurt zelden dat bemande lanceringen mislukken. In 1986 ontplofte de spaceshuttle Challenger ruim een minuut na vertrek. Alle zeven bemanningsleven kwamen om het leven. In 1983 overleefden twee Russen ternauwernood de ontploffing van hun raket op het lanceerplatform. In 1975 overleefden twee Russen een noodlanding na de lancering.

Bekijk hieronder een live-stream van de NASA. Zijn de beelden niet te zien? Klik hier.