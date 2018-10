’Kampkrakers aanpakken’

Maar de praktijk in dit land leert, dat je geen strobreed in de weg wordt gelegd als je dit in een wat groter verband aanpakt. Het is dan ook zaak om er zeer kort op te zitten en dit probleem meteen te tackelen. Het wonen in een woonwagen anno 2018 is niet meer van deze tijd. Kampers kennen maar één taal. En dat is de harde klap. Inbeslagneming en verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van woonwagens en tenten! Wordt dit niet direct aangepakt dan wordt het van kwaad tot erger en wordt de kwestie onbeheersbaar. De eigenaars van die gronden hebben nu eenmaal ook rechten die gerespecteerd moeten worden. Die kun je niet zo maar verkwanselen.

Jan Muijs