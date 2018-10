’Eisen Michelinsterren te hoog’

De organisatie van de Michelinster die in Brussel zetelt, stelt de eisen zo hoog dat het voor de ondernemers niet leuk meer is geworden. Daarnaast denk ik dat het in een gewoon fatsoenlijk gerund restaurant ook nog veel gezelliger is en er meer verdiend zal worden. Voor de chefs die het aangaat zou ik zeggen, weg met dat ding en geniet van je vak, het leven heeft meer te bieden dan ’aanzien’.

Peter Borst, Beverwijk