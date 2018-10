Beslag op tientallen taxi's dubieuze bedrijven

„We hebben na signalen uit de sector, van onze eigen inspecteurs en politiemensen nader onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat dit een groeimarkt is en die willen we aanpakken”, zegt de woordvoerster na berichtgeving in het AD. Daarom is de afgelopen twee weken een „grootscheepse actie” in gang gezet in samenwerking met politie, justitie en de Belastingdienst.

De taxibedrijven waar het hier om gaat, lijken „aan de voorkant” hun zaken netjes op orde te hebben, zegt de woordvoerster van de ILT. „Ze staan ingeschreven als taxibedrijf en hebben een vergunning.” Maar zodra ze aan de slag gaan, blijkt er veel mis.

Boordcomputers die de rijtijden moeten bijhouden worden expres losgeknipt, er blijkt geen administratie te bestaan, bedrijven verdwijnen ineens en als er vragen komen van bijvoorbeeld de inspectie zijn er zogenaamd „ICT-problemen”, ontdekten de inspecteurs. „We willen een duidelijk signaal afgeven dat we hier bovenop zitten.”

Klanten zijn over het algemeen niet direct de dupe. „Als passagier heb je het niet in de gaten. Maar je kunt je voorstellen dat als een chauffeur zich niet aan rij- en rusttijden houdt, of de auto niet goed wordt onderhouden, dat gevolgen kan hebben voor de veiligheid.”