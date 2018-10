’Letterschoonmaak I Amsterdam onzin’

Als deze laatste hobbel is weggewerkt en een feit is, zal er rust en vrede heersen. Ik heb nog wel een tip voor het gemeentebestuur. Plaats over de hele stad een glazen koepel en ga een vriendschapsverdrag aan met Noord-Korea, dan zijn er in ieder geval twee paradijselijke plaatsen op de wereld.

J.H. Posthumus, Veghel