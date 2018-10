Ambulancepersoneel kondigt hardere acties aan

De werkonderbrekingen worden in estafettevorm gehouden. Rotterdam geeft dinsdag de aftrap, gevolgd door Leiden een dag later. De medewerkers in Rotterdam leggen het werk tussen 10 en 13 uur neer en verzamelen bij de Markthal. Daar gaan ze flyeren en in gesprek met het publiek.

„De komende weken worden de acties verder opgeschaald. Onverantwoord van werkgevers dat het zo ver heeft moeten komen”, zegt Fred Seifert, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn.

Hij voorziet dat „tientallen” patiënten in Rotterdam „wat vertraging zullen ondervinden” als gevolg van de werkonderbreking. Ambulance-instellingen zijn volgens Seifert woensdag op de hoogte gebracht om te voorkomen dat behandelingen van patiënten in het gedrang komen.

Ambulancemedewerkers begonnen twee weken geleden met het voeren van acties door heel het land. Dat gaat om stiptheidsacties, waarbij strikt volgens de cao wordt werkt. De medewerkers willen meer loon en minder werkdruk.

Bij werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) was donderdag niemand bereikbaar voor commentaar.