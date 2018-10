Ivonne Langen (60): Ik heb nog zeven maanden te leven

Ze wil absoluut niet bij de pakken neerzitten en wil in de resterende maanden nog zoveel mogelijk doen. Tijdens deze shoot kwam ze er zelfs achter dat ze best wel fotogeniek is! Hoe het ging tijdens de shoot, zie je hier op VROUW TV.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik