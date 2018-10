Onderzoek naar mannen ’die snelweg op slot deden’

Op het filmpje is te zien hoe een stuk of tien jonge mannen met auto’s de snelweg blokkeren, vermoedelijk de A2 bij Eindhoven. Zij roepen daarbij ’snelweg op slot maatje, niks aan de hand’, klimmen op en hangen uit hun auto’s, spelen harde muziek af en lopen al filmend over de snelweg. Te zien is ook hoe er een file ontstaat door deze actie.

De politie vermoedt dat het filmpje van 5 oktober dateert. „Het lijkt erop dat dezelfde groep toen al bij collega’s onder de aandacht is gebracht na meldingen over asociaal rijgedrag. Dat was niet op de snelweg. Daarbij zijn ook bekeuringen uitgedeeld en kentekens genoteerd”, laat een woordvoerder weten.

Dat zij ook de snelweg zouden hebben geblokkeerd, is nieuw voor de politie. „Dat is op 5 oktober niet geconstateerd. We gaan nu eerst onderzoeken of het inderdaad om dezelfde groep gaat. Sowieso wordt het filmpje verder onderzocht en we gaan ervan uit dat de betrokkenen zich moeten verantwoorden.”

Ⓒ Screenshot Dumpert

Het filmpje is inmiddels al ruim 430.000 keer bekeken en leidt tot vele boze reacties op sociale media. „Deze mensen hebben werkelijk geen idee hoe gevaarlijk dit is, hard straffen!”

