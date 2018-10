Bedriegster valt door de mand door intiem kiekje op Google Streetview

Een schattig koppeltje, denk je op het eerste gezicht... Ⓒ Google Streetview

Een Peruaanse man is er op een wel heel bizarre manier achtergekomen dat zijn vrouw een affaire had. Tijdens het voorbereiden van een tripje in Lima, zag hij twee mensen met elkaar kroelen op een bankje. De kleding van de vrouw kwam hem alleen verdacht bekend voor. Het bleek zijn echtgenote.