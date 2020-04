Maastrichts vangt daklozen op in oude gevangenis

Gevangenis ’Overmaze’ is sinds 2013 gesloten. Ⓒ MARCEL VAN HOORN

MAASTRICHT - Dak- en thuislozen in Maastricht kunnen binnenkort worden opgevangen in de voormalige gevangenis in de Limburgse hoofdstad. Dat maakte de gemeente vrijdag bekend. Er is plaats voor maximaal vijftig mensen.