Scoutingleider vrijgesproken van brandmerken kinderen

Tegen hem was zeven maanden celstraf geëist, waarvan drie voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen het oordeel van de rechter.

Het incident gebeurde vorig jaar zomer tijdens een scoutingkamp in België. De slachtoffertjes deden mee aan een kamp voor waterscouts, voor kinderen tussen 11 en 15 jaar.

Het ontgroeningsritueel van de zeeverkenners bestaat uit het met inkt bestempelen van de ruggen van de kinderen met de letters FN, wat staat voor de naam van de scoutinggroep Frans Naerebout. Om het op brandmerken te laten lijken wordt de stempel door het vuur gehaald en moeten de kinderen schreeuwen als ze worden bestempeld.

Twee jongens en een meisje liepen blijvende brandwonden op, maar omdat Mark B. controleerde of de stempelpook heet was geworden heeft hij het letsel niet bewust veroorzaakt, aldus de rechtbank.

Advocaat Dick Olie van de verdachte scoutleider reageerde tevreden op de uitspraak. „Hij heeft nooit de bedoeling gehad om brandwonden te veroorzaken. Het was gewoon een stomme fout en dat heeft de rechtbank goed gezien”, reageerde hij.

Het Openbaar Ministerie bestudeert het vonnis voor een eventueel hoger beroep, aldus een woordvoerder.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak omdat het oordeel van de rechter „onbegrijpelijk” is. Het OM meent dat er wel degelijk opzet in het spel was. „Wij zijn het principieel oneens met deze uitspraak”, aldus een woordvoerder. „Het is voor ons duidelijk dat er wel opzet in het spel is.”