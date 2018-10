Plan Sahara voor opvang migranten

De realiteit is dat er enerzijds een exploderende overbevolking in Afrika is. Geen toekomst meer voor tientallen miljoenen mensen, die hun heil in Europa gaan zoeken.

Anderzijds is Afrika een continent dat voor de helft onbewoond is. Juist dat onbewoonde deel biedt wellicht de oplossing. Want in Europa is er een mestoverschot. De stijging van de zeespiegel lijkt te komen. Dat alles is met een mondiaal ’Deltaplan’ voor een groot deel tegelijk, ook politiek, op te lossen.

We hebben genoeg technologische kennis om zeewater te ontzilten. Bouw pijpleidingen voor ontzilt zeewater naar de Sahara, leg meren als waterbekkens aan, ontwikkel de vruchtbare woestijn, gebruik ons mestoverschot, benut de zon voor alternatieve energie-opwekking. Geef de huidige immigranten daardoor een toekomst en dam zo de migratie in. Zo’n plan kost veel, maar zal op termijn minder kosten dan alle ontwikkelingshulp’. Een wild idee? In elk geval beter dan wat de EU als symptoombestrijding te berde brengt.

Ing. Hans Ringnalda,

Gruitrode (B)