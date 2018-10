’Jonge rapper Bolle doodgeschoten in Amsterdam’

Wat er precies met de tiener gebeurd is, is niet bekend. Rouwende vrienden suggereren dat hij wellicht een conflict zou hebben gehad en daarna meedogenloos werd neergeschoten. „Zo jong nog. Waarom jij? Je had nog een lang leven te gaan. Heel veel sterkte. Had maar niks gezegd. Gewoon doorlopen”, schrijft een bekende op Facebook.

De rapper zou inderdaad ’ruzie’ hebben gekregen, zo schrijft het Parool. Getuigen melden dat hij daarop in de buik werd geschoten.

’Bolle’ heet eigenlijk Gondilio. Zijn achternaam is niet bekend. Hij is opgegroeid in de Amsterdamse wijk Venserpolder in Zuid-Oost en zat als rapper ’Bolle’ met zes andere jongens in de groep Sevengang.

Ook volgde hij een opleiding tot hovenier, zo stelt AT5. „Hij was altijd vrolijk en vriendelijk en wilde iedereen helpen”, zo melden bekenden. „Hij was echt nog heel jong, een kind nog. Echt geen boef. Ik kan me niet voorstellen dat dit om drugs of iets ging. Zo’n jongen was het zeker niet.”

Gondilio werkte bij de Werkbrigade in Amsterdam. Collega’s kunnen het nieuws niet bevatten. „Hij was de jongste van de groep. We zagen hem ook echt als ons jongere broertje. Het is echt verschrikkelijk dat dit gebeurd is.”