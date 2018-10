Ook Friesland moet regenboogprovincie worden

Behalve de vijf Statenfracties steunen ook diverse fracties in gemeentenraden de oproep. Alleen de Friese gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen zijn regenbooggemeenten en geven voorlichting over discriminatie op het gebied van seksuele geaardheid en identiteit.

Dat Friesland als enige in Nederland geen regenboogprovincie is, komt omdat Provinciale Staten in 2016 na een stevig debat een motie verwierpen om zich bij het initiatief aan te sluiten. „Destijds waren Zeeland en Utrecht bijvoorbeeld ook geen regenboogprovincie, maar inmiddels dus wel”, zegt fractievoorzitter Jan Atze Nicolai van GrienLinks.