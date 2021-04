Percentage positieve coronatesten afgelopen week gestegen, minder coronapatiënten in ziekenhuis

Rond de paasdagen daalde het aantal vastgestelde coronagevallen kortstondig: het waren er in een week tijd 7 procent minder dan een week eerder. Het aantal afgenomen testen lag ook 10 procent lager. Deze week is daar weinig aan veranderd: net als een week eerder lieten iets minder dan een half miljoen mensen zich testen bij de GGD. Wat wel steeg, is het percentage positieve testen: dat ging van 8,9 procent naar 9,6 procent.

Intensive cares

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares bleef afgelopen etmaal gelijk op 794. De laatste keer dat er meer dan 800 mensen op de ic's lagen, was op 29 april vorig jaar. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1760 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 28 minder dan op maandag.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. Afgelopen etmaal kwamen 306 coronapatiënten op een intensive care of verpleegafdeling te liggen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS 2172 nieuwe opnames, gemiddeld 310,3 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 4 januari.

Reproductiegetal amper gewijzigd

Ook het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is amper gewijzigd. Het RIVM becijfert het nu op 0,97. Dit getal is gebaseerd op de situatie van 29 maart. Het wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen, gemiddeld 97 anderen besmetten. Het R-getal was 0,96.

In de afgelopen week zijn 174 mensen aan Covid-19 leden overleden. Vorige week werden 142 sterfgevallen geregistreerd.