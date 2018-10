’Tarief winstbelasting omlaag’

Haagse bronnen zeggen tegen De Telegraaf dat het tarief voor grote bedrijven ten minste wordt teruggeschroefd naar het tarief dat in het regeerakkoord is afgesproken (21 procent in 2021). Dit zou ongeveer vijfhonderd miljoen kosten. Het vpb-tarief voor grote bedrijven werd juist vlak voor Prinsjesdag minder snel verlaagd dan eerder aangekondigd om het schrappen van de dividendtaks te dekken (22,25 procent in 2021). Maar nu het schrappen wordt ’heroverwogen’, komt er geld vrij voor belastingverlaging.

De verwachting wordt zelfs uitgesproken dat het tarief iets verder omlaag gaat dan in het regeerakkoord is afgesproken. Nu geldt nog een vpb-tarief van 25 procent.

Ook het vpb-tarief voor kleinere ondernemers wordt vermoedelijk verder verlaagd. Dat tarief zou ook al dalen, van 20 procent nu naar 16 procent in 2021, maar kan dus verder verlaagd worden. In coalitiekringen wordt ingeschat dat het geen pas zou geven om na de commotie over invloed van grote bedrijven op het kabinetsbeleid nu de kleine ondernemers gepasseerd zouden worden.

Het ondersteunen van kleine ondernemers zou kunnen gebeuren door het verder verlagen van het vpb-tarief voor winsten tot twee ton, het optrekken van de grens naar bijvoorbeeld twee-en-een-halve ton tegen hetzelfde tarief of een combinatie van beide.

Ook ligt het plan op tafel om de expatregeling, voor buitenlandse werknemers, minder streng te versoberen. Nu genieten die maximaal acht jaar een gunstig belastingtarief over hun inkomsten, over maximaal 30 procent van hun inkomen hoeven ze geen belasting te betalen omdat ze er bijvoorbeeld internationale scholing voor hun kinderen mee moeten betalen. VVD, CDA, D66 en CU wilden hier vijf jaar van maken, maar waarschijnlijk wordt deze termijn toch iets langer.

De coalitiepartijen kijken vanavond tijdens extra overleg eveneens naar het ongedaan maken van de maatregel voor directeur-grootaandeelhouders. Die kwam met name VVD en CDA rauw op het dak vallen, omdat het ministerie van Financiën intern een rookgordijn zou hebben opgetrokken over de gevolgen ervan. Dat is slecht gevallen in de achterban. De heroverweging zou een gouden kans zijn om dit vuiltje weg te werken.

Het pakket aan belastingmaatregelen voor het bedrijfsleven wordt dezer dagen door de coalitie heroverwogen, nadat het kabinet zich vrijdag onaangenaam verrast toonde door afgeblazen verhuisplannen van levensmiddelenconcern Unilever. Dat zou het hoofdkantoor in Rotterdam vestigen, maar kwam daar onder druk van aandeelhouders van terug. Het kabinet hoopte juist hoofdkantoren te lokken door de dividendbelasting voor buitenlandse beleggers te schrappen.