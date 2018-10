’Werkgever loost oudere in WW’

De politiek met D66 voorop wilde toch de AOW uitstellen? Al die 65-plussers die nu moeten doorploeteren, aanpassen aan het nieuwe werken, weer geconfronteerd worden met een nieuw en vooral veranderd computerprogramma, ten onrechte vergeleken worden met de prestaties van een starter, etc. Werkgevers willen vernieuwing, verjonging van hun personeelsbestand, niet geconfronteerd worden met toenemend ziekteverzuim, etc.

Met name deze leeftijdsgroep wordt verleid met een voorstel om zgn. in verband met reorganisatie het voorstel te accepteren en de laatste twee jaar de WW in te gaan. WW duurt 2 jaar, kans op een succesvolle sollicitatie is nihil. Het gevolg van deze politieke uitstelbeslissing is dat de gemeenschap meebetaalt zodat werkgevers de UWV kunnen misbruiken.

J. ten Have, Woerden