Politie stopt coldcase-onderzoek moord Manon Seijkens (8)

Daarom besloot de politie het onderzoek te sluiten, bevestigde een woordvoerder van de politie berichtgeving in het Eindhovens Dagblad zaterdag.

„We zijn alle tips nagelopen, maar die hebben niets opgeleverd”, zei de woordvoerder. „Spijtig genoeg! Voor nu is de zaak gesloten, tenzij zich alsnog nieuwe aanknopingspunten voordoen.”

Bekijk ook: Deze kindermoorden zijn nog onopgelost

Het meisje verdween op 10 augustus 1995 toen ze buiten aan het spelen was, haar lichaam werd pas een half jaar later gevonden. Het stoffelijk overschot was begraven in dichte bosschages, niet ver van haar huis in Helmond.

Pumps

Bij haar lichaam werd ook een paar damespumps gevonden. In het riempje daarvan waren extra gaatjes gemaakt om de schoenen kleiner te maken. Ondanks eerdere aanhoudingen van drie verdachten is de moordzaak nooit opgelost. De politie hoopte de moord na een kwart eeuw alsnog op te lossen. Dat is vooralsnog niet gelukt.

Bekijk ook: 89 tips over oude moordzaak Manon Seijkens

Bekijk ook: Cruciaal detail in coldcase Manon Seijkens onthuld

Begin augustus kwam er nieuwe informatie naar buiten over een eerder gevonden zwarte haar die volgens nieuw dna-onderzoek vermoedelijk afkomstig is van een Oost-Aziatische persoon. Om die reden zette het Openbaar Ministerie een podcast online over de onopgeloste moord. De podcast is vele duizenden keren aangeklikt.

De gevonden haar zou van de dader kunnen zijn, liet de politie toen weten. Maar ook van iemand uit de omgeving van de dader, met wie het meisje kort voor haar dood contact had. De haar behoorde niet toe aan één van de eerder gearresteerde verdachten.