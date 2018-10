Senator PvdD is verhuisd naar Tweede Kamer na vertrek Thieme

De 33-jarige Teunissen geldt binnen haar partij als een talent. Sommige Binnenhof-watchers tippen haar als mogelijke opvolger van Thieme. Om toe te treden tot de Tweede Kamer moest Teunissen haar lidmaatschap van de Eerste opgeven. Ze stopt ook met haar werk als fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad.

Met de komst van Teunissen zijn vrouwen in de vijfkoppige fractie van de Partij voor de Dieren weer in de meerderheid. Dat is bij geen enkele andere fractie zo. De ervaren Esther Ouwehand heeft tot nader order de leiding.

Omdat Kamerlid Femke Merel van Kooten met zwangerschapsverlof gaat, begroet de PvdD binnenkort nog een nieuwkomer. Dat is de nog jongere Eva Akerboom.