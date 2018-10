Onderzoek naar megafraude UWV

In een Kamerdebat vandaag spreken parlementariërs schande van de gang van zaken bij het UWV. Jarenlang konden arbeidsmigranten een uitkering aanvragen terwijl ze niet eens in Nederland waren of terwijl ze uit eigen beweging waren gestopt met werken, in plaats van de laan uit waren gestuurd.

Koolmees komt de Kamerleden, die meer controle willen, direct tegemoet. Hij wil ook dat de uitkeringsorganisatie onder de loep genomen wordt. Zo start er een extern cultuuronderzoek naar het UWV. Ook gaan ’vreemde ogen’ de organisatie doorlichten om in kaart te brengen waar er risico’s op misbruik van het systeem zijn. De interne auditdienst van het UWV gaat ook onderzoeken hoe er in het verleden is omgegaan met signalen van fraude.

’Het is een puinhoop!’

Kamerleden zijn hard over wat er is gebeurd bij het UWV. „Het is al jaren een puinhoop bij het UWV en het is bizar dat er geen maatregelen zijn genomen”, zei SP-Kamerlid Van Dijk vanochtend. De PVV richt de pijlen onder meer op Bruno Bruins, de oud-bestuurder van het UWV die nu minister is voor de VVD. Volgens Kamerlid De Jong moet diens ministersalaris gehalveerd worden.

