Nederlander gooide bom Marbella

Het explosief werd eind september bij toeval gevonden door een veiligheidsmedewerker in die wijk. Die waarschuwde de explosievendienst van de Spaanse politie. De dienst liet de bom onder controle ontploffen.

Het onderzoek leidde de politie vervolgens naar de 33-jarige man, die afkomstig is uit Utrecht en van Marokkaanse afkomst. In de buurt van zijn woning vond de politie vier vuurwapens – een machinegeweer en drie pistolen - en drie kisten munitie. De man maakte deel uit van een netwerk aan Nederlandse criminelen dat zich bezighield met drugshandel en afpersingen.

De man zit inmiddels vast in de Spaanse gevangenis op verdenking van het deel uitmaken van een criminele organisatie en wapenbezit.

Gisterochtend explodeerden er twee bommen in de buurt van Marbella: in San Pedro de Alcantará en Benahavis – in een autowasstraat en bij een woonhuis. Er vielen geen gewonden. Wel zou er een hond zijn gedood en een andere hond gewond zijn geraakt, aldus een bericht in de Spaanse media. Ook was er veel schade aan de gevel van de woning in Benahavis. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit.