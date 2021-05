Leidse studenten leren omgaan met zoekmachine NFI

De opsporingsdiensten in Nederland maken veelvuldig gebruik van de zoekmachine Hansken om digitale sporen snel inzichtelijk te maken. Het bekendste voorbeeld is dat de zoekmachine wordt gebruikt voor het doorzoeken van in beslag genomen data van Encrochat, de chatdienst waarop criminelen zich veilig waanden omdat ze dachten dat de politie die berichten niet kon onderscheppen. Ook data uit auto’s, computers en beveiligingssystemen kunnen met de zoekmachine inzichtelijk worden gemaakt.

Het NFI hoopt te profiteren van de kennis van studenten. „Digitale ontwikkelingen gaan zó snel, dat het NFI Hansken niet alleen ’up-to-date’ kan houden. Hansken moet steeds weer aansluiten op nieuwe ontwikkelingen. We kunnen daar de hulp van studenten goed bij gebruiken”, zegt Erwin van Eijk van het NFI. In computers en mobiele telefoons verschijnen dagelijks nieuwe functionaliteiten en de zoekmachine moet steeds weer aangepast worden om daarop in te spelen. Studenten kunnen zelf nieuwe tools leren bouwen voor de machine.

HS Leiden is na de Noorse Universiteit (NTNU) de tweede onderwijsinstelling die zich verbindt aan Hansken.