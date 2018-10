Cel- en werkstraf geëist voor seksafpersing

„Als de slachtoffers geen geld over zouden maken, dan zouden familieleden en vrienden worden ingelicht over hun escapades op internet en over de seksueel getinte contacten met vrouwen”, aldus de officier van justitie die spreekt van „een doortrapte en berekenende manier van afpersen.”

De verdachten variëren in leeftijd van achttien tot 24 jaar. De hoogste straf is geëist tegen de oudste verdachte, een man van 24 uit Delft.