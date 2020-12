20.000 jaar oude neushoorn gevonden

Volgens lokale media werd het kadaver afgelopen augustus ontdekt. Onderzoekers spreken van een ’sensationele ontekking’. Het is namelijk de best bewaarde wolharige neushoorn ooit. Omdat het dier duizenden jaren in de bevroren grond heeft gelegen, zijn de organen - waaronder een deel van de darmen en de tanden - nog helemaal intact.

Volgens onderzoekers was de neushoorn tussen de drie en vier jaar oud toen het overleed. Hoogstwaarschijnlijk is het dier door verdrinking om het leven gekomen. Het dier lijkt op de neushoorn die wij nu kennen, maar had lang en dik hazelkleurig haar.

Tekst loopt door onder de tweet.

De wolharige neushoorn kwam tussen 250.000 en 40.000 jaar voor Christus ook voor in Nederland.