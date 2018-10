’Jihad-opruier’ Mounim A. komt vrij

A. zou via Telegram honderden video’s en afbeeldingen hebben verspreid van bijvoorbeeld onthoofdingen, martelingen en oproepen om aanslagen te plegen tegen westerse doelen. Hij wordt onder meer verdacht van opruiing.

A.’s advocaat Vito Shukrula had gevraagd om hem vrij te laten. Volgens hem wist de man niet dat hij iets strafbaars deed. „Hij stuurde de filmpjes alleen maar door, meestal keek hij er niet eens naar.” Volgens Shukrula is zijn cliënt alles behalve „een haatbaard”, sterker nog, er zat niet eens een ideologie achter.

’Zwakbegaafd’

„Hij is kwetsbaar, misschien zelfs zwakbegaafd. Hij deelde de beelden alleen maar omdat anderen het vroegen. Noem het onnozel of onwetend.”

De officieren van justitie hoorden de beslissing van de rechtbank om A. vrij te laten hoofdschuddend aan. Ze zetten grote vraagtekens bij de vermeende onnozelheid van A. „We hebben meerdere spelcomputers, vier telefoons en geheugenkaarten in beslag genomen waar allemaal opruiende teksten en filmpjes op stonden. Hij was via meerdere telefoonnummers beheerder van meerdere Telegram-kanalen.”

Onthoofdingen

Op de filmpjes stonden onder meer onthoofdingen, martelingen, een kleuter met een machinegeweer en een bewerkte foto van een IS-strijder die het hoofd van voetballer Lionel Messi vasthoudt.

A. vertelde de rechter ook dat hij echt geen idee had dat zijn gedrag strafbaar is. „Kopiëren, plakken, sturen”, meer deed hij naar eigen zeggen niet. In de gevangenis heeft hij een gesprek gehad met een imam en nu beseft hij dat hij eerst goed moet nadenken voordat hij dingen doorstuurt.