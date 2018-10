Kabinet vindt extra geld voor lerarentekort

Om aanspraak te kunnen maken op het geld kunnen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht plannen bij het kabinet indienen. Andere regio’s mogen ook hun vinger opsteken, maar minister Slob (Onderwijs) geeft de plekken waar de nood het hoogst is voorrang. Zo’n dertien miljoen euro is er voor beschikbaar.

Ongeveer zeven miljoen euro vloeit naar een subsidiepotje voor zij-instromers waarvan de bodem haast was bereikt. Zij-instromers zijn mensen die niet in het onderwijs werken, maar zich nu tot leraar willen omscholen. Voor hen was al 3,2 miljoen euro beschikbaar, maar dat bleek te weinig te zijn omdat het enthousiasme ervoor groter is dan gedacht.

Het kabinet had op 160 zij-instromers gerekend. naar verwachting gaan dit er dit jaar echter 300 worden.

De oppositie is blij met het geld, maar wijst erop dat het eigenlijk een sigaar uit eigen doos is. Het geld is namelijk afkomstig uit andere subsidiepotjes voor leraren. Het gaat bijvoorbeeld om cursussen die leraren met overheidsgeld kunnen volgen. Daar is volgens minister Slob (Onderwijs) weinig vraag naar geweest. Dit geld wordt dan ook overgeheveld naar het subsidiepotje voor zij-instromers.