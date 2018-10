Suzanne: ik werd verliefd op zijn ex-vriendin

Sommige vrouwen weten in de zandbak al dat ze lesbisch zijn. Maar voor Suzanne kwam het als een verrassing: verliefd worden op een vrouw.

Op mijn zestiende… "was ik eigenlijk al voor het eerst verliefd op een vrouw. Op mijn lerares Duits. Alleen legde ik het toen niet uit als verliefdheid. Ik dacht: 'Ik kijk gewoon heel erg tegen haar op.' Nog geen jaar later kreeg ik een relatie met Martijn. Die heeft ruim zeven jaar geduurd. Ik was ook echt verliefd op hem. Al heb ik me wel altijd afgevraagd of ik niet op vrouwen viel."

Daarom ben ik… "op een gegeven moment naar Rutgers (tot 2002 heette dat Rutgers Stichting, red.) gegaan. Ik kreeg er een 'lesbietest' met vragen als 'Als er een vrouw voorbijloopt, kijk je dan langer dan normaal naar haar borsten?' Nou nee, dat had ik niet. Uit die test kwam dan ook naar voren dat ik niet lesbisch was."

Huppelend… "liep ik naar buiten. Het voelde als een opluchting want ik wilde helemaal niet lesbisch zijn! Ik kom uit een gelovig nest en al deed ik daar nog maar weinig mee, het zat me toch in de weg."

Ik ging verder daten… "met mannen. Daar kwam verandering in toen ik via een datingsite Ivo ontmoette. Niet veel later zag ik dat er een mooie vrouw op mijn profiel had gekeken. Ik stuurde haar een bericht met de vraag waarom ze dat had gedaan. Zij bleek de ex van Ivo. Ze was nieuwsgierig naar de vrouw met wie hij nu aan het daten was. Je voelt het al… ik werd verliefd op háár!"

We hebben een lang weekend… "met elkaar doorgebracht. Voor haar was het meer spielerei. Het is daar dan ook bij gebleven. Maar ik merkte dat wat ik voor haar voelde nog nooit eerder had gevoeld."

Ik werd overvallen door verdriet… "En niet omdat ik lesbisch was, maar omdat ik me realiseerde dat ik geen kinderen zou krijgen op de 'traditionele' manier. Die droom viel echt in duigen. Ik heb daar lang mee gezeten, maar ik wilde heel graag een kind. Desnoods alleen."

Dat laatste is ook gebeurd… "want ik ben op zoek gegaan naar een donor. Ik was alleen zwanger en heb Simon ook alleen gekregen. Ik schreef er het boek Ik ga even zaad halen over.

Het gaat over mijn coming out en mijn zoektocht naar een donor. Ik wilde mijn verhaal graag vertellen. Er zijn ook echt vrouwen die na het lezen van mijn boek de stap durven zetten en voor de vrouwenliefde durven gaan. Dat vind ik heel mooi."

Update

Inmiddels is Suzannes zoon alweer 3 jaar en 3 maanden. Suzanne: "Het gaat heel goed met ons. Simon is een heerlijk kind. Ik heb heel hard nagedacht over of ik een tweede wilde. Maar dat leek me toch wel heel erg buffelen. Bovendien word ik 43 en dan mag het niet meer.

Je bent beperkt houdbaar voor de industrie hè; na je 43e mag je niet meer geïnsemineerd worden, dus voor mij houdt het nu sowieso op. En je leven stagneert ook wel heel erg met een kleintje natuurlijk. Simon is al wat groter nu en kan zeggen wat hij wil.

Ik heb net een Volkswagen-camper gekocht en volgende zomer gaan Simon en ik daarmee drie maanden reizen. Lekker naar het zuiden van Europa: Spanje, Italië... Hij vindt het busje ook super tof, dus dat wordt hartstikke leuk. In de liefde zit het ook wel goed, maar dat houd ik liever voor mezelf."