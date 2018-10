Amerikanen houden ook ’onze’ JSF’s aan de grond na crash

De Nederlandse F-35's, ook wel bekend als de JSF, staan op Edwards Air Force Base in Californië. Volgens een woordvoerder van Defensie stonden de toestellen deze dagen al aan de grond. Dat was al langer gepland. De F-35's gaan maandag weer vliegen.

Eind september stortte een F-35 van de Amerikaanse mariniers neer in de buurt van Grays Hill in de staat South Carolina. Volgens de autoriteiten had de piloot zich met zijn schietstoel in veiligheid gebracht. De Amerikaanse mariniers hebben een ander type F-35 dan de Nederlandse luchtmacht.

Nederland krijgt in totaal 37 F-35's. Vanaf volgend jaar gaan ze de F-16's vervangen.