Uitslag Stelling ’Altijd zelf goed uitkijken’

De spoorbeheerder wil betonblokken plaatsen uit veiligheidsoogpunt. Er gebeuren bij dit soort overgangen namelijk nog te veel ongelukken, vindt ProRail. Tegenstanders vrezen dat het met die blokken juist gevaarlijker gaat worden bij de spoorwegovergangen. „Een fietser stapt af en moet zich door de blokken heen wurmen, is chagrijnig en kijkt helemaal niet meer goed uit.” Anderen zien fietsers en voetgangers gewoon over de blokken heen stappen en vervolgens ook niet meer uitkijken.

Er zijn echter ook veel voorstanders. „Na jarenlang gepraat hierover, wordt eindelijk actie ondernomen”, reageert iemand. „En van omrijden of -fietsen is nog nooit iemand slechter geworden.”

ProRail wil 120 overgangen afsluiten. Twee derde denkt dat het verkeer daar hinder van gaat ondervinden. „Zo worden dus wegen geblokkeerd. Kan echt niet! Het zal maar net je dagelijkse route zijn waar je dan ineens niet meer door kan.” Waarom zoveel mensen duperen voor een enkeling die niet goed uitkijkt, vinden deze respondenten.

Gemeenten en provincies zijn ook al plannen aan het maken voor het beveiligen van onbewaakte overwegen. Toch denkt driekwart dat hiervan niks terechtkomt. Wel denken ze dat Prorail door de betonblokken te plaatsen, de lokale overheden tegen zich in het harnas jaagt.

Het betonblokkenplan valt slecht in Den Haag. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven voelt er helemaal niets voor. Daarom denken de meeste stemmers dat het niet slim is van ProRail om dit plan door te zetten. Eén respondent vindt het juist wel een goede tactiek. „Dit leidt in ieder geval tot veel rumoer. De staatssecretaris moet zich schamen dat er tot nu toe niets is gebeurd.” Een ander hekelt juist dit idee van ProRail-directeur Pier Eringa: „Wat een arrogantie van ProRail! De minister moet daar zeker tegen optreden.”

De meerderheid vindt dat alle spoorwegovergangen, dus ook de bewaakte, het beste ondertunneld of overbrugd moeten worden. Desondanks vinden de meesten het nog beter beveiligen van onbewaakte overwegen getuigen van betutteling. „Hoe graag je ook wilt dat er nooit meer ongelukken gebeuren, je kunt dat nooit uitsluiten”, aldus een respondent.

Stemmers komen zelf ook met oplossingen, zoals een zelf te openen hek, spoorbomen of paaltjes die uit de grond komen als er een trein komt. „Er behoren geen onbewaakte overwegen te zijn. In ieder geval knipperlichten en duidelijke geluidssignalen installeren of de boemellijntjes opheffen.”

Twee derde denkt dat het plan om betonblokken neer te leggen bij overgangen te maken heeft met het ongeluk met de Stint bij de spoorwegovergang in Oss. „Deze oplossing had het ongeluk in Oss natuurlijk niet voorkomen. Jammer dat bedrijven en de overheid dit soort gebeurtenissen gebruiken om ongewenst beleid door te drukken”, luidt een reactie

Het antwoord op de vraag of men onbewaakte overwegen zelf gevaarlijk vindt, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft ziet daar gevaar, de andere helft juist helemaal niet.