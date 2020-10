Armenië: raketten vlak bij hoofdstad Jerevan

Het plaatsje Shatvan zou donderdagavond onder schot zijn gehouden, en vanuit de lucht werd Mets Masrik bestookt. Er viel één dode, twee gewonden. De luchtafweer kon verschillende projectielen uit de lucht halen.

Volgens Armenië waren er onder meer aanvallen op het gebied Kotajk, vlakbij de hoofdstad Jerevan, en ook Gegharkunik. Daar werden de UAV’s, unmanned aerial vehicle, uit de lucht gehaald.

Eerder deelde Armenië foto’s van een auto van journalisten in Armenië die onder vuur werden genomen. Twee journalisten van Le Monde waren gewond geraakt, waarna ook reporters van het eveneens Franse persbureau AFP onder vuur zouden zijn genomen door het Azerbeidzjaanse leger. Er waren bloedigere foto’s van Armeense journalisten.

Le Monde heeft bevestigd dat twee journalisten verwondingen hebben. AFP-collega’s zouden geen verwondingen hebben. President Macron – die Turkije van onderuit de zak geeft voor de openlijke hulp aan Azerbeidzjan waartoe zelfs ladingen Syrische strijders zouden behoren – reageerde woedend op de gewonde Fransen en beloofde ze terug naar huis te halen.

Bij het conflict zijn al zeker tientallen mensen overleden sinds het geweld in alle hevigheid is losgebarsten in de betwiste regio van Nagorno-Karabach en omliggende gebieden. Er zijn honderden gewonden gevallen. Rusland, Amerika en Frankrijk hebben als leiders van de Minsk Groep, die voor een oplossing moet zorgen, opgeroepen tot een staakt-het-vuren. President Erdogan van Turkije heeft die optie van tafel geveegd.