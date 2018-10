’Politie negeerde demonstranten bij blokkade op A7’

Volgens hun advocaat zijn de inzittenden „zeer aangedaan door het brute optreden” van de verdachten. „De actie was simpelweg agressief, onverantwoord en bedreigend.” De advocaat wees erop dat geen van de verdachten tijdens de verhoren spijt heeft betuigd. „Niemand toont enig besef van de angst die ze teweeg hebben gebracht.”

De activisten vorderden een schadevergoeding in natura: deelname aan lessen en workshops van ’Nederland wordt beter’, waaronder het lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Die cursus zou één dag duren en moet volgens de activisten meer wederzijds begrip creëren.

In de eerder overvolle rechtszaal is tijdens de slachtofferverklaringen ineens een opvallend gat gevallen tussen de activisten en Zwarte Piet-aanhangers. Een groep verdachten is voor de gelegenheid in een naastgelegen zaal gaan zitten, waarmee een videoverbinding is.

’Mannen stormden op bus af’

„Dit was een van de meest beangstigende momenten in mijn leven”, verwees activist Mitchell Esajas naar de blokkade. „Mannen stapten met gebalde vuisten uit hun auto’s en stormden op de bus af. We waren bang dat ze ons in de bus wilden aanvallen.”

Esajas hekelde het feit dat de vrouw die wordt verdacht van opruiing door sommige media als heldin wordt neergezet. „Ze minacht de democratische rechtsstaat en is bereid om anderen tot een misdrijf aan te zetten, alleen maar omdat de mening van anderen, van ons, haar niet bevalt.”

Vertrouwen in rechtsstaat

Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet zei te hopen dat de zaak zijn vertrouwen in de rechtsstaat herstelt. „Maar ze komen waarschijnlijk weg met een taakstraf, een geldboete, een strafje. Kan het dan toch zo zijn dat het witte geweld loont?”