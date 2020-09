18-jarige opgepakt voor brandstichting in Eindhoven

De brand ontstond destijds rond 03.00 uur aan de voorzijde van de woning. Getuigen spreken over een harde knal en glasgerinkel. Zij zagen daarna iemand op een scooter wegrijden.

In de woning waren ook de moeder en zus van het slachtoffer. In de woning van de verdachte is huiszoeking gedaan en hij zal volgens de politie uitgebreid worden gehoord. Het opzettelijk in brand zetten van een woning waarbij ook nog eens gewonden vallen, geldt als een ernstig misdrijf.

