Robert Trump: loyale telg uit familie vol ruzie, list en bedrog

Robert en Donald Trump met hun toenmalige echtgenotes Blaine en Ivana. Ⓒ Getty Images

New York - „Hij was niet alleen mijn broer, hij was mijn beste vriend”, zo schreef president Trump na het nieuws over zijn broer. „Hij wordt enorm gemist, maar we zullen elkaar weer ontmoeten.” Trumps 71-jarige broer Robert overleed zaterdag in New York. De president bezocht zijn jongere broer een dag daarvoor. De laatste jaren was Robert steeds meer de tegenpool van Donald. Maar hij bleef loyaal.